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Rusya, Ukrayna'nın Enerji Altyapısına Saldırıları Sürdüğünü Bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılarını devam ettirdiğini duyurdu. Elektrik kesintilerine yol açan bu saldırıların, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen sürdüğü ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun gece Kursk bölgesindeki elektrik altyapı tesisine yönelik topçu ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırılar sonucu elektrik kesintilerinin yaşandığına işaret edilen açıklamada, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy dahil Kiev yönetimi temsilcilerinin taahhütlerine rağmen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, İHA ve topçularla Rus enerji altyapısına yönelik saldırıları sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından, Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında, Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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