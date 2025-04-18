Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Filistin Filistin halkınındır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı
İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
Yenidoğan Çetesi davasında Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

Rusya, Ukrayna'nın Enerji Altyapısına Saldırılar Düzenlediğini Duyurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Rusya'nın Belgorod, Kursk, Bryansk ve Voronej bölgelerine enerji altyapısına yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırılar sonucunda elektrik kesintileri yaşandı ve doğal gaz boru hattında hasar meydana geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus enerji altyapılarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Rus toprağı Belgorod, Kursk, Bryansk ve Voronej bölgelerindeki enerji altyapı unsurlarına saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu bölgelerin bazı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandığı ve doğal gaz boru hattının hasar gördüğü kaydedilen açıklamada, "Kiev, Rus enerji altyapısına yönelik tek taraflı saldırılarını sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşma süresinin sona erdiğinin altını çizerek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu konuda yeni bir talimat vermedi." ifadelerini kullanmıştı.???????

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.