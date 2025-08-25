Rusya, Ukrayna'nın Drujba Boru Hattı Saldırısını Kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Avrupa'ya Rus petrolü taşıyan Drujba boru hattına yönelik saldırısının tüm uluslararası toplum tarafından kınanması gerektiğini belirterek, "Bu tür faaliyetler, uluslararası hukukta terör saldırısı olarak nitelendirilmektedir." dedi.

Zaharova, Ukrayna ordusunun Drujba'ya yönelik saldırısı ve bu nedenle Macaristan ile Slovakya'ya petrol sevkiyatının geçici olarak durmasını başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirdi.

Batı Avrupa ve NATO merkezli yetkililerin söz konusu saldırıları desteklediğine işaret eden Zaharova, "Bu gerçek ya akıllarını yitirdiklerinin ya da yasalara kesinlikle saygı duymadıklarının bir işaretidir." ifadesini kullandı.

Zaharova, sivil altyapıya yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Sivil altyapıya, özellikle de enerji tesislerine yönelik herhangi bir saldırı, tüm taraflar tarafından kınanmalıdır. Bu tür faaliyetler uluslararası hukukta terör saldırısı olarak nitelendirilmektedir." diye konuştu.

Slovakya ve Macaristan'dan yetkililer, 22 Ağustos'ta yaptıkları açıklamalarda, Ukrayna'nın Drujba saldırısı nedeniyle ülkelerine yönelik Rus petrolü sevkiyatının 5 gün süreyle durdurulduğunu açıklamıştı. Yetkililer, saldırı nedeniyle Ukrayna'ya tepki göstermişti.