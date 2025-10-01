Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesinde İlerlemeye Devam Ediyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde bulunan Verbovoye yerleşimini ele geçirdiklerini ve cephede ilerlemeye devam ettiklerini açıkladı. Ayrıca, Ukrayna'ya ait 20 insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Doğu askeri birlikleri, Dnipropetrovsk bölgesindeki Verbovoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Belgorod, Rostov, Saratov ve Voronej bölgeleri üzerinde gece Ukrayna'ya ait 20 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince düşürüldüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Kirovsk ve Seversk Malıy yerleşim yerlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.