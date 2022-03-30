- Rusya, Ukrayna'nın birçok kentine saldırılar düzenledi

KİEV - Rusya Savunma Bakanlığı'nın, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ardından Kiev ve Çernigov kentlerine saldırıları azaltacaklarına dair açıklamasına rağmen Rus ordusu, bu gece Kiev'e bağlı bazı kentler dahil birçok Ukrayna kentine saldırılar düzenledi.

İstanbul'da bugün Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, gerilimi azaltmaya dönük olarak Ukrayna'nın Kiev ve Çernigov kentlerine saldırıları azaltacaklarına dair açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın üzerinden saatler sonrasında Rus ordusu, Ukrayna'nın Kiev Bölgesi'ne bağlı bazı kentler de dahil olmak üzere ülkenin birçok kentine füzelerle saldırılar düzenledi. Kiev Bölgesi'ne bağlı Bucha kentine Rusya tarafından gece saatlerinde yapılan saldırılarda bazı noktalar vuruldu. Yerel kaynaklar, saldırıların hala sürdüğünü aktarırken, bu saldırıların Ukrayna'ya ait askeri noktalara mı yapıldığı, yoksa sivil alanlara mı yapıldığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Kiev'in kuzeyindeki Gostomel kentine de Rusya tarafından füzeler ile saldırılar düzenlendi. Bu kente düzenlenen saldırılarda Ukrayna ordusuna ait askeri alanların hedef alındığı öğrenilirken her 2 ülkeden de bu saldırıya ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

Irpin ve Brispol'da hedef alındı

Yine Ukrayna'nın Kiev Bölgesi'ne bağlı Irpin kentine de Rusya tarafından saldırılar düzenlendi. Rus ordusunun çekildiğini açıklandığı kente gece yarısı başlayan füzeli saldırılarda Ukrayna'ya ait birçok hedefin vurulduğu belirtildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı olan ve ülkenin en önemli havaalanının bulunduğu Brispol kentine de Rus ordusu tarafından füzeli saldırılar düzenlendi. Ukrayna medyasında yer alan haberlerde, saldırılarda bazı noktaların vurulduğu duyurulurken, Rus füzelerinin Brispol Havaalanı yakınlarına düştüğü bilgisi aktarıldı.

Harkov çoklu roketatar sistemleri ile vuruldu

Rusya'nın, Ukrayna'ya işgal başlattığı ilk günden itibaren hemen hemen her gün saldırılar gerçekleştirdiği Ukrayna'nın Harkov kentinde de bu gece yine saldırılar gerçekleşti. Harkov yerel kaynakları, Rusya tarafından kente çoklu roketatar sistemleri ile saldırılar düzenlendiğini ve bu saldırılar sırasında bazı sivil alanların da isabet aldığını duyurdu. Bu saldırılar sırasında ölü veya yaralıların olup olmadığına dair henüz bilgi edinilemedi.

Makiivka kentinde de çoklu roketatar sistemleri ile saldırı yapıldı

Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi'ne bağlı Makiivka kentinde de gece yarısı çatışmalar yaşanıyor. Rus ordusu tarafından Ukrayna mevzilerine yine çoklu roketatar sistemleri ile atışlar gerçekleştirildiği Ukrayna ordusunun da yine roketler ile Rus ordusuna karşılık verdiği öğrenildi.

Hmelnitski Bölgesi'nde patlama sesleri yankılandı

Rusya tarafından Ukrayna'nın daha önce saldırıya uğramayan bölgelerinden olan Hmelnitski Bölgesi'ne saldırılar yapıldı. Ukrayna basınına göre Rus ordusu tarafından Kalibr balistik füzeler ile kentteki bir akaryakıt deposunun vurulduğu duyuruldu.