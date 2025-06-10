Rusya: Ukrayna'nın, benzin istasyonuna düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna'nın Belgorod bölgesindeki bir benzin istasyonuna düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belgorod bölgesindeki benzin istasyonuna Ukrayna'nın yaptığı insansız hava aracı saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Saldırının düzenlendiği istasyonda çıkan yangının söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, olay yerinde 23 yangın söndürme aracı ile 50 kişinin görev yaptığı aktarıldı.

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istasyonda çöken çatının altından 1 kadının cesedinin çıkarıldığını, 4 kişinin de orta derecede ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.