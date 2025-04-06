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Rusya, Ukrayna'nın Basovka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Basovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı. Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişi ve kayıplara dair güncel bilgileri paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Basovka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'da cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Sumi bölgesindeki Basovka yerleşim birimi, Kuzey Askeri Grubu birliklerince kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte Ukrayna'ya ait 100 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarılan açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 660 uçak, 283 helikopter, 50 bini aşkın İHA, 601 hava savunma füze sistemi, 22 bin 701 tank ve zırhlı araç, 1534 çok namlulu roketatar, 23 bin 276 obüs ve havan topu ile 33 bin 714 özel askeri aracın yok edildiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 72 bin 320 asker, 404 tank, 331 piyade savaş aracı, 296 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 254 zırhlı araç kaybettiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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