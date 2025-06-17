Rusya, Ukrayna'nın Askeri Sanayi Tesislerine Saldırı Düzenledi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev ve Zaporijya bölgelerindeki askeri sanayi tesislerini yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları ile vurduklarını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev ve Zaporijya bölgelerindeki askeri sanayi tesislerini yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın Kiev ve Zaporijya bölgelerindeki askeri sanayi tesislerine havadan, karadan ve denizden yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Tüm hedefler vuruldu."

Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Haziran'da, Ukrayna'nın Kremençug şehrindeki petrol rafinerisine yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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