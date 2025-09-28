Haberler

Rusya, Ukrayna'nın Askeri Sanayi Hedeflerine Saldırdı

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki işletmelere uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırılarda tüm belirlenen hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeleri uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlarına saldırılara devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerine ve askeri havaalanı altyapısına yönelik havadan, denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırı hedefine ulaşıldığı ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 41 İHA'nın çeşitli Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
