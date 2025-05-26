Rusya, Ukrayna'nın 96 İHA'sını Vurduğunu Duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 96 insansız hava aracının gece Moskova dahil olmak üzere Rus bölgelerinde Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu açıkladı. Saldırılarla ilgili detaylar ve havalimanlarındaki kısıtlamalar da belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 96 insansız hava aracının (İHA) gece Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.
Gece, Rus hava savunma sistemlerince 96 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 31'inin Bryansk, 16'sının Belgorod, 11'inin Kursk, 9'unun Tula, 8'inin Oryol, 6'sının Moskova, geriye kalanların da Kaluga, İvanovo, Ryazan, Vladimir, Yaroslavl bölgeleri ile Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti üzerinde düşürüldüğü bildirildi.
Öte yandan, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), ülkede bulunan birçok havalimanında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın son günlerde İHA'lar ile Rus topraklarına yönelik saldırıları yoğunlaştırdığını açıklamıştı.