Rusya, Ukrayna'nın 8 yerleşim birimini daha ele geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Rus ordusu, haftalık faaliyetleri hakkında bilgi verirken çeşitli askeri tesislere yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Ayrıca, Ukrayna'ya ait birçok hava aracı ve askeri ekipmanın yok edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 21-27 Haziran'da Rusya- Ukrayna savaşındaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun, hafta içinde Ukrayna'da çeşitli askeri tesislere yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla 6 kez saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Bu gece de askeri havaalanı altyapısına yönelik hipersonik 'Kinjal' füze sistemi dahil uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla saldırı düzenlendi." denildi.

Rus güçlerinin Donetsk ve Dnipro bölgelerinde ilerlediği kaydedilen açıklamada, son bir haftada Ukrayna'da 8 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Harkiv bölgesindeki Novaya Kruglyakovka ve Petrovskoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Dıleyevka, Novosergeyevka, Zaporijya, Perebudova, Şevçenko ve Yalta yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Aynı tarihlerde Ukrayna'ya ait 1221 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 663 uçak, 283 helikopter, 66 bine yakın İHA, 612 hava savunma füze sistemi, 24 bini aşkın tank ve zırhlı araç, 1572 çok namlulu roketatar, 26 bin 656 obüs ve havan topu ile 37 binden fazla özel askeri aracın yok edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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