Rusya, Ukrayna'nın 7 Yerleşim Yerini Ele Geçirdi

Rusya, Ukrayna'nın 7 Yerleşim Yerini Ele Geçirdi
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Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerindeki 7 yerleşim yerini ele geçirdiğini duyurdu. Ayrıca, birçok İHA ve askeri aracın da imha edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerindeki 7 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 31 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, son bir haftada Ukrayna'daki 7 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilerek, "Sumi bölgesindeki Alekseyevka, Andreyevka, Vodolagi ve Kondratovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Redkodub, Novopol ve Fedorovka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Aynı tarihlerde cephe dışı bölgelerdeki 509'u dahil olmak üzere toplam 1390 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu belirtilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 663 uçak, 283 helikopter, 62 bine yakın İHA, 610 hava savunma füze sistemi, 23 bin 790 tank ve zırhlı araç, 1570 çok namlulu roketatar, 25 bin 782 obüs ve havan topu ile yaklaşık 36 bin 500 özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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