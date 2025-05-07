Rusya, Ukrayna'nın 524 İHA'sını Vurduğunu Açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 524 insansız hava aracının (İHA) Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği ifade edildi.

Rus hava savunma sistemlerince 524 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca JDAM güdümlü hava bombaları ve ABD üretimi HIMARS çok namlulu roketatar füzelerinin de düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Lipovoye yerleşim birimini ele geçirdiği bilgisi de paylaşıldı.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yönelik dün gün boyunca insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği bildirilmişti. Moskova'da çok sayıda yabancı liderin de katılacağı 9 Mayıs Zafer Günü öncesinde askeri geçit provaları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9 Mayıs'ta askeri geçit törenine katılacak yabancılara güvenlik garantisi veremeyeceklerini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Zelenskiy'in Moskova'ya gelmeyi planlayan dünya liderlerini açıkça tehdit ettiğini ifade etmişti.