Rusya, Ukrayna'nın 48 İHA'sını Düşürdü

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 48 insansız hava aracının ülke genelinde hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu açıkladı. İHA'ların çoğunun Moskova dahil çeşitli bölgelerde düşürüldüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 48 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın İHA'larla gece Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

48 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiğinin vurgulandığı açıklamada, bunların başta Moskova olmak üzere Bryansk, Kursk, Oryol, Belgorod, Tula, Kaluga ve Lipetsk bölgelerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda uzmanların çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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