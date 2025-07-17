Rusya, Ukrayna'nın 3 Yerleşim Yerini Kontrol Altına Aldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Son 24 saatte 308 Ukrayna İHA'sının yok edildiği açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair güncel bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Rus birlikleri, Harkiv bölgesinde Degtyarnoye, Zaporijya bölgesinde Kamenskoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Popov Yar yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 308 insansız hava aracının (İHA) yok edildiği, bunlardan 122'sinin Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Novohatskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.