Rusya, Ukrayna'nın 164 İHA'sını Düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 164 insansız hava aracının Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, Tuapse Limanı'nda yangın çıktığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 164 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemlerince çeşitli bölgelerin üzerinde vurulduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.
Gece 164 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.
İHA saldırısında Rostov'da 2 kişi yaralandı
Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik İHA saldırısında 2 kişinin yaralandığını bildirdi.
Rusya'daki Krasnodar bölgesinin operasyon karargahından yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu Karadeniz kıyısındaki Tuapse Limanı'nda yangın çıktığı belirtildi.
Limandaki 2 yabancı geminin hasar gördüğü, olayda can kaybının olmadığı ifade edildi.