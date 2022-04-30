Rusya: Ukrayna'nın 142 uçak, 112 helikopter ve 2 bin 656 tank ve zırhlısını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 142 uçak, 112 helikopter ve 2 bin 656 tank ve zırhlı aracı yok ettiklerini bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Rus ordusunun taarruzlarının devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Gece boyunca havadan yüksek hassasiyetli füzelerle 5 Ukrayna askeri unsurunu vurduk. Bunların arasında Berzovoye, Vozdvişenka, Pokrovskoye ve Barvenkovo yerleşim birimlerinde 4 mühimmat ve akaryakıt deposu, ayrıca milliyetçi birliklerin ve askeri teknik araçların toplandığı bölge vardı." ifadelerini kullandı.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 9 askeri teknik araçlar ve birliklerin toplandığı yeri hedef aldığını aktaran Konaşenkov, füze birliklerinin 4 Ukrayna askeri unsurunu, topçu birliklerinin ise 389 askeri unsuru ateş altına aldığını söyledi.

Rus hava savunma sistemlerinin Gorlovka, Çervoniy Oskol, Petmanovo, Kramatorsk, Kozinka, Karpovka, Putilino, Novoahtırka, Bezlikiy Liman ve Peremoga yerleşim birimleri üzerinde Ukrayna ordusunun 18 insansız hava aracını vurduğunu dile getiren Konaşenkov, Donetsk ve Harkov bölgelerinde "Smerç" çok namlulu roketatardan fırlatılan iki roketin havada imha edildiğini kaydetti.

Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 142 uçak, 112 helikopter, 658 insansız hava aracı, 279 hava savunma füze sistemi, 2 bin 656 tank ve zırhlı araç, 307 çok namlulu roketatar, 1189 obüs ve havan topu, 2 bin 492 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.