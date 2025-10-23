Haberler

Rusya, Ukrayna'nın 139 İHA'sının Imha Edildiğini Açıkladı

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 139 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Ayrıca, bir sivil otomobile yapılan dron saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 139 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgelerde yok edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Gece 139 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği aktarılan açıklamada, bunların çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Diğer yandan, Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgedeki Novıye Yurkoviçi köyünde hareket halindeki bir sivil otomobile dronla saldırı düzenlediğini ve saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İHA saldırısı nedeniyle ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.

