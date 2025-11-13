Haberler

Rusya, Ukrayna'nın 130 İHA'sını Hava Savunma Sistemleriyle İmha Etti

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 130 insansız hava aracının Moskova dahil farklı bölgelerde hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Oryol Bölge Valisi, saldırı sonucu bazı evlerde hasar meydana geldiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 130 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemlerince Moskova dahil çeşitli bölgelerde imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 08.00'e kadar 130 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil birçok bölge ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü bilgisi verildi.

Diğer yandan, Rusya'nın Oryol Bölge Valisi Andrey Klıçkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki birkaç evin hasar gördüğünü bildirdi.

Olay yerinde gerekli çalışmaların sürdüğünü belirten Klıçkov, can kaybının olmadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
