Rusya-Ukrayna Müzakerelerinde Son Aşama: Memorandum Taslağı Hazır

Rusya-Ukrayna Müzakerelerinde Son Aşama: Memorandum Taslağı Hazır
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerinde son aşamaya gelindiğini ve memorandum taslağının hazırlanmakta olduğunu açıkladı. Ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın barışçıl süreçteki çabalarını değerlendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna konusundaki memorandum taslağının hazırlanmasında son aşamaya gelindiğini, ardından bir sonraki müzakere turu konusunu ele alacaklarını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik eleştirilerini değerlendiren Peskov, "ABD ve Trump'ın, barışçıl süreç için kayda değer çaba sarf ettiği ve hızlı çözüm istediği açıktır. Trump'ın arabuluculuk çabaları için minnettarız." dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında olası görüşme ihtimaline ilişkin, "Böyle bir görüşmenin olasılığı hakkındaki yaklaşımımızda bir değişim yok. Böyle bir görüşme, iki heyet arasındaki belirli anlaşmaların sonucu olmalıdır." ifadesini kullandı.

İstanbul müzakerelerinde üzerinde mutabakata varılan memorandum taslağının hazırlandığını anlatan Peskov, "Yakında her iki tarafın da sunduğu memorandum taslakları ortaya açıklanacak ve bir sonraki müzakere turu hakkında konuşacağız. Süreç son aşamasında ve belge yakında hazır olacak." bilgisini paylaştı.

Kremlin Sözcüsü, geçici ateşkes ihtimalini de değerlendirerek, "Geçici ateşkes ve barış koşullarının bir listesini istişare etmek için yaklaşımları içeren belge hazırlanıyor. Bu arada, özel askeri operasyon ise devam ediyor." diye konuştu.

Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir sonraki müzakere turunun yeri hakkında herhangi bir karar alınmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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