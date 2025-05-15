Rusya-Ukrayna Müzakereleri İstanbul'da Yeniden Başlıyor

Rusya-Ukrayna Müzakereleri İstanbul'da Yeniden Başlıyor
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Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'da başlayacak Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 2022'de İngiltere'nin baskısıyla kesilen süreçten devam ettiğini açıkladı. Türkiye'nin müzakere platformu olarak seçilmesini mantıklı bulan Zaharova, görüşmelerin saatinin Türkiye'nin talebiyle öğleden sonraya alındığını belirtti.

( ANKARA ) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'da yeniden başlaması beklenen Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmelerin "2022'de İngiltere'nin baskısıyla kesildiği noktadan yeniden başladığını" söyledi. Zaharova, Türkiye'nin yeniden müzakere platformu olarak seçilmesini mantıklı bulduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'da düzenlenen basın toplantısında konuştu. Zaharova, "Görüşmeler, İngiltere'nin 2022'de Kiev yönetimine baskı yaparak engellediği yerde, yani Türkiye'de yeniden başlıyor" dedi.

Zaharova, "Müzakerelerin kesilmesinden Birleşik Krallık sorumluydu. Daha sonra bu tutum, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi tarafından da benimsendi" diye konuştu.

Mariya Zaharova, Türkiye'nin görüşmelere yeniden ev sahipliği yapmasının mantıklı olduğunu ve bu tercihin doğrudan 2022'deki sürecin devamı niteliğinde olduğunu belirtti. Sözcü ayrıca, görüşmelerin başlangıç saatinin Türkiye'nin talebiyle öğleden sonraya ertelendiğini bildirdi.

Rusya merkezli TASS'a konuşan kaynaklara göre, Rus heyeti İstanbul'a ulaştı. Görüşmelerin sabah saatlerinde başlaması bekleniyordu ancak öğleden sonraya alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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