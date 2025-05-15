Rusya-Ukrayna Müzakereleri İçin Kesin Tarih Belirlenmedi

Rusya-Ukrayna Müzakereleri İçin Kesin Tarih Belirlenmedi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna doğrudan müzakereleriyle ilgili kesin bir tarih veya Ukrayna tarafının temsilcileri hakkında netlik olmadığını açıkladı.

( ANKARA ) — Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılması planlanan doğrudan müzakerelere ilişkin olarak "henüz kesin bir tarih ya da Kiev tarafının kimlerden oluşacağına ilişkin netlik bulunmadığını" açıkladı.

Rus basınına konuşan Peskov, TASS'ın aktardığına göre, "Hayır, şu an için herhangi bir netlik yok" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, dün akşam saatlerinde Rus müzakere heyetinin ve uzmanlarının listesini onayladı. Heyetin başında, Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinski yer alıyor.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rus heyetinin sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da Ukrayna tarafını beklediği, ancak henüz Ukrayna heyetinden kimsenin gelmediği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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