Rusya-Ukrayna Müzakereleri İçin İstanbul'a Rus Heyeti Geldi
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakere görüşmeleri yarın İstanbul'da yapılacak. Rus heyeti, Putin'in Müşaviri Medinskiy liderliğinde İstanbul'a ulaştı.
İSTANBUL'da yarın gerçekleştirilecek olan Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeye katılacak olan Rus heyeti, İstanbul'a geldi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere görüşmeleri yarın Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Müzakere görüşmelerine katılacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti, bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel