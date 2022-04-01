Rusya-Ukrayna müzakereleri çevrim içi devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya-Ukrayna müzakereleri çevrim içi devam ediyor

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya-Ukrayna müzakereleri çevrim içi devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile müzakerelerin çevrim içi devam ettiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile müzakerelerin çevrim içi devam ettiğini duyurdu.

Ukrayna müzakere heyeti üyesi Podolyak, Ukrayna-Rusya müzakerelerinin alt çalışma gruplarının da katılımıyla çevrim içi sürdüğünü kaydetti.

Rus heyetinin başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy de Telegram kanalından müzakerelere ilişkin fotoğraf paylaştı.

Medinskiy, Rusya'nın Kırım ve Donbas'la ilgili tutumunun değişmediğini belirtti.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Müzakere, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title