Rusya-Ukrayna müzakereleri çevrim içi devam ediyor
AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile müzakerelerin çevrim içi devam ettiğini duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile müzakerelerin çevrim içi devam ettiğini duyurdu.
Ukrayna müzakere heyeti üyesi Podolyak, Ukrayna-Rusya müzakerelerinin alt çalışma gruplarının da katılımıyla çevrim içi sürdüğünü kaydetti.
Rus heyetinin başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy de Telegram kanalından müzakerelere ilişkin fotoğraf paylaştı.
Medinskiy, Rusya'nın Kırım ve Donbas'la ilgili tutumunun değişmediğini belirtti.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
AA / Ruslan Rehimov - Güncel