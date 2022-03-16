Rusya-Ukrayna müzakereleri bugün devam edecek - Haberler

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Rusya-Ukrayna müzakereleri bugün devam edecek

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Rusya-Ukrayna müzakereleri bugün devam edecek

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için başlatılan müzakerelerin bugün de devam edeceği bildirildi.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için başlatılan müzakerelerin bugün de devam edeceği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter'den yaptığı açıklamada, müzakerelerin 16 Mart'ta devam edeceğini duyurdu.

Podolyak, "Temel çelişkiler var ancak kesinlikle uzlaşmaya yer var. Molalar esnasında alt gruplar halinde çalışmalar devam edecektir." ifadesini kullandı.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Ukrayna, Twitter, Rusya, Mart, Güncel, Haberler

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