Rusya, Ukrayna mevzilerini obüslerle vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, tespit edilen Ukrayna mevzilerinin obüs atışlarıyla vurulduğunu duyurdu. Bakanlık, o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Merkez Askeri Bölge topçuları ormandaki düşman mevzilerini vurdu" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, 2S19 Msta ve Msta-B tipi obüslerle mevzilerin hedef alındığını bildirdi. Görüntülerde, obüslerin arazide atış yaptığı anlar ve Rus askerlerinin çalışmaları yer aldı.