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Rusya, Ukrayna mevzilerini obüslerle vurdu

Güncel Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı, tespit edilen Ukrayna mevzilerinin obüs atışlarıyla vurulduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, tespit edilen Ukrayna mevzilerinin obüs atışlarıyla vurulduğunu duyurdu. Bakanlık, o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Merkez Askeri Bölge topçuları ormandaki düşman mevzilerini vurdu' ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, 2S19 Msta ve Msta-B tipi obüslerle mevzilerin hedef alındığını bildirdi. Görüntülerde, obüslerin arazide atış yaptığı anlar ve Rus askerlerinin çalışmaları yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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