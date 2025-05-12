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Rusya: Ukrayna krizine uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını bulma konusunda kararlıyız

Rusya: Ukrayna krizine uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını bulma konusunda kararlıyız
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, Ukrayna'ya koşulsuz ve doğrudan müzakereleri İstanbul'da yeniden başlatma yönündeki teklifinin birçok ülke lideri tarafından desteklendiğini belirterek, "Uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını bulma konusunda kararlıyız." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, Ukrayna'ya koşulsuz ve doğrudan müzakereleri İstanbul'da yeniden başlatma yönündeki teklifinin birçok ülke lideri tarafından desteklendiğini belirterek, "Uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını bulma konusunda kararlıyız." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya koşulsuz ve doğrudan müzakerelerin 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatmayı teklif ettiğini anımsatan Peskov, "Ukrayna krizine uzun vadeli barışçıl çözümün bulunmasını, meselenin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasını ve kalıcı barışın sağlanmasını amaçlayan bu yaklaşım, birçok ülke lideri tarafından anlayışla karşılandı ve desteklendi." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da Ukrayna'yı bu teklife derhal ve koşulsuz teklif edilen görüşmelere katılmaya çağırdığını dile getiren Peskov, Putin'in dün bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlattı.

Peskov, "Erdoğan, müzakereleri organize etmek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu teyit etti. Uzun vadeli barışçıl çözüme ulaşmanın yollarını bulma konusunda kararlıyız." dedi.

"Polonya, ülkemize karşı düşmanca tavır sergiliyor"

Polonya'nın, başkent Varşova'daki alışveriş merkezinde geçen yıl çıkan yangın nedeniyle suçladığı Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğunu kapatma yönündeki kararını değerlendiren Peskov, "bu suçlamanın temelsiz ve asılsız olduğunu" vurguladı.

Sözcü Peskov, "Bu, ülkemize karşı dostça olmayan bir yaklaşım. Polonya, bize karşı düşmanca tavır sergilemeyi seçti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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