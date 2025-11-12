Rusya, Ukrayna ile İstanbul'da Müzakerelere Yeniden Başlamaya Hazır

(ANKARA) - Rusya'nın Türkiye Maslahatgüzarı Alexey Ivanov, " Moskova'nın Ukrayna ile İstanbul'da müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu, ancak Kiev'in önceki girişimlere yanıt vermediğini" söyledi. Ivanov, "Türk ortaklarımız, İstanbul platformunun hala geçerli olduğunu vurguluyor. Kiev, siyasi irade gösterirse her an görüşmelere başlayabiliriz" dedi.

Alexey Ivanov, Rus Devlet Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Rusya tarafı, Ukrayna tarafı ve Ukrayna heyeti ile doğrudan müzakerelere devam etmeye hazır olduğumuzu defalarca vurguladı. Türk ortaklarımız da İstanbul platformunun bizim için hala geçerli olduğunu, bu kapıların hala açık olduğunu sürekli olarak vurguladılar" dedi.

"Kiev siyasi irade gösterirse, her an bu tür müzakerelere hazırız" ifadesini kullanan Ivanov, Rus tarafının önceki müzakere turlarında bir dizi öneri ilettiğini hatırlattı.

Alexey Ivanov, "Üç çevrimiçi çalışma grubu kurulması da dahil olmak üzere bir dizi girişim öne sürüldü. Ne yazık ki Ukrayna tarafından bu girişimlere henüz olumlu bir yanıt almadık" diye konuştu.