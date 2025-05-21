Rusya, Ukrayna ile Barış Görüşmelerine Devam Edecek

MOSKOVA, 21 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'le görüşmeleri sürdürmeye hazır olduklarını belirterek, olası bir barış anlaşmasına ilişkin bir memorandum üzerinde çalışmayı önereceklerini söyledi.

Zaharova salı günü yaptığı açıklamada "krizin nihai ve adil şekilde çözüme kavuşturulması arzusunu bir kez daha yinelediklerini" belirterek, temel nedenleri ele almadan çatışmanın çözüme kavuşturulması yönünde ilerleme sağlanamayacağını söyledi.

Zaharova, çözümün ana ilkeleri, olası barış anlaşmasının zamanı ve ilgili anlaşmalara varılması halinde olası bir ateşkese ilişkin ayrıntılar da dahil olmak üzere pek çok husus üzerinde mutabık kalınması gerektiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise salı günü erken saatlerde yaptığı açıklamada Moskova ve Kiev'in artık barış anlaşması ve ateşkese ilişkin ortak memorandumun hazırlanmasına yönelik temaslara hazırlanmaları gerektiğini ifade etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki temasların yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Peskov, memoranduma son halinin verilmesi için herhangi bir son tarih olmadığını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizi ve İstanbul'daki son Rusya-Ukrayna görüşmeleri hakkında pazartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.