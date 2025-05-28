Rusya, Ukrayna ile Barış Görüşmeleri İçin İstanbul'da Toplanacak

(ANKARA) -Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus tarafının derhal konuyla ilgili bir memorandum geliştirdiğine dikkat çekerken; Ukrayna'ya barış görüşmelerinin 2 Haziran'da İstanbul'da düzenlenmesini teklif ettiklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlığındaki Rus heyetinin, Moskova'nın krizin temel nedenlerinin aşılmasına ilişkin memorandumunu 2 Haziran'da İstanbul'da Ukrayna'ya sunmaya hazır olduğunu söyledi. Lavrov, şunları söyledi:

"Mutabık kaldığımız üzere, Rus tarafı krizin temel nedenlerinin güvenilir bir şekilde üstesinden gelinmesinin tüm yönlerine ilişkin tutumumuzu özetleyen ilgili bir memorandumu derhal hazırladı. Vladimir Medinsky başkanlığındaki heyetimiz bu memorandumu Ukrayna heyetine sunmaya ve önümüzdeki Pazartesi günü, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacak ikinci tur doğrudan görüşmeler sırasında gerekli açıklamaları yapmaya hazırdır."