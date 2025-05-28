Rusya, Ukrayna ile Barış Görüşmeleri İçin İstanbul'da Toplanacak

Rusya, Ukrayna ile Barış Görüşmeleri İçin İstanbul'da Toplanacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya barış görüşmelerinin 2 Haziran'da İstanbul'da yapılmasını teklif ettiklerini açıkladı. Moskova'nın krizin temel nedenlerine ilişkin bir memorandum hazırladığını belirtti.

(ANKARA) -Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus tarafının derhal konuyla ilgili bir memorandum geliştirdiğine dikkat çekerken; Ukrayna'ya barış görüşmelerinin 2 Haziran'da İstanbul'da düzenlenmesini teklif ettiklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlığındaki Rus heyetinin, Moskova'nın krizin temel nedenlerinin aşılmasına ilişkin memorandumunu 2 Haziran'da İstanbul'da Ukrayna'ya sunmaya hazır olduğunu söyledi. Lavrov, şunları söyledi:

"Mutabık kaldığımız üzere, Rus tarafı krizin temel nedenlerinin güvenilir bir şekilde üstesinden gelinmesinin tüm yönlerine ilişkin tutumumuzu özetleyen ilgili bir memorandumu derhal hazırladı. Vladimir Medinsky başkanlığındaki heyetimiz bu memorandumu Ukrayna heyetine sunmaya ve önümüzdeki Pazartesi günü, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacak ikinci tur doğrudan görüşmeler sırasında gerekli açıklamaları yapmaya hazırdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk

Putin'den Zelenski'ye yeni teklif! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'da dikkat çeken mesaj: Üç devlet tek millet

Erdoğan, masadaki diğer lideri unutmadı: Üç devlet tek millet
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

Arda Güler'i havalara uçuracak haber
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayaklandı
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.