Rusya, Ukrayna ile Ateşkesi Test Ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya ateşkes teklif ederek sürdürülebilir ve uzun vadeli ateşkese hazır olup olmadığını test ettiğini söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8-10 Mayıs için Ukrayna'da ilan ettiği geçici ateşkes ile ilgili olarak gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Paskalya Bayramı nedeniyle geçici ateşkes ilan ettiğini anımsatan Peskov, "8, 9 ve 10 Mayıs bayram günleri için ateşkes ilan etme yönündeki mevcut girişimin amacı, Kiev'in Rusya ile Ukrayna arasında uzun vadeli sürdürülebilir barış yolları bulmaya hazır olup olmadığını test etmektir." dedi.

Moskova'nın söz konusu ateşkes için Kiev'den somut açıklamalar beklediğinin altını çizen Peskov, "Elbette belirsiz açıklamalardan ziyade kesin açıklamaları, en önemlisi de bayram döneminde çatışmanın azaltılmasına yönelik eylemleri bekleyeceğiz. Rejimin, Rusya'nın önerisine doğrudan yanıt verme konusundaki isteksizliği, bugünkü Kiev rejiminin ideolojik temelinin neo-Nazizm olduğunu açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Peskov, "Hitler Almanyası'na ve Nazizm'e karşı kazanılan zafer, görünüşe göre Kiev için bir bayram değil" yorumunda bulundu.

Ayrıca İngiltere'nin Ukrayna ihtilafında tek taraflı bir tutum sergilediği için arabulucu olamayacağını aktaran Peskov, "Arabulucu, yalnızca çatışmanın taraflarına eşit mesafede olan birisi olabilir." şeklinde konuştu.