Rusya, Ukrayna ile Ateşkes İçin Toplantı Önerdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, Ukrayna'ya memorandum takası için yer ve tarih teklif ettiklerini bildirdi.

Medinskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'u telefonla aradığını ve bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafından hazırlanan memorandumları ele aldıklarını kaydeden Medinskiy, "Düşmanlıkların durdurulması koşullarını içeren memorandum takası için bir toplantının kesin tarihini ve yerini önerdim." dedi.

Medinskiy, söz konusu buluşmada ateşkesi ele almaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Orada, olası bir ateşkes konusunda paket anlaşmadaki noktaların her biri hakkında anlamlı ve somut bir istişareye başlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın konuyu istişare ettiğini belirten Medinskiy, "Onay bekliyoruz ve işe başlamak için belirlediğimiz tarihte, gelecek günlerde, şahsen görüşmeye hazırız. Bu, uzun vadeli barışın ve insan hayatının kurtarılması içindir." dedi.