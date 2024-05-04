Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi arananlar listesine ekledi
Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi doğum yeri, tarihi ve adıyla birlikte arananlar listesine dahil etti. Zelenskiy, Rusya Federasyonu Ceza Yasası uyarınca aranmaktadır.
Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi arananlar listesine aldı.
Bakanlığın veri tabanındaki arananlar listesine doğum yeri ve tarihi ile adı konan Zelenskiy, Rusya Federasyonu Ceza Yasası uyarınca aranıyor.