Rusya: Ukrayna'dan müzakerelere dair sinyal henüz yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'dan müzakerelere ilişkin sinyal olmadığını belirterek, "Şimdilik Ukrayna tarafının müzakere etmesinin hukuken imkansız olduğundan hareket ediyoruz." dedi.

Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna sorununun müzakere masasında çözülmesi imkanı bulunduğuna işaret eden Peskov, "Şimdiye kadar, büyük ihtimalle hiç kimse Ukrayna tarafından herhangi bir sinyal göremedi. Şimdilik Ukrayna tarafının müzakere etmesinin hukuken imkansız olduğundan hareket ediyoruz." diye konuştu.

Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili hedeflerine ulaşmasının öncelikli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bazı gerçekler var. Yani yeni Rus toprakları var, göz ardı edilememesi gereken ve Rus tarafının asla vazgeçemeyeceği Anayasa var. Rusya Federasyonu'nun özel askeri operasyon esnasında gerçekleştirdiği belirli hedefleri var. Elbette, elverişli bir durum ve Ukrayna rejiminin uygun tutumu göz önünde bulundurulduğunda, bu sorun müzakere masasında da çözülebilir. Ancak bu durumda belirlediğimiz hedeflere ulaşılması önceliğimizdir."

Ukrayna'nın Rusya ile müzakerelere ilişkin pozisyonu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ekim 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşı müzakere etmenin imkansız olduğuna dair bir kararname imzalamıştı.

Zelenskiy, geçen hafta Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, geniş çaplı savaşın başlamasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in artık başka birisi olduğunu ifade ederek, Rusya ile müzakere masasına artık oturmayacaklarını, konuşacak bir şeyin olmadığını belirtmişti.