Rusya, Ukrayna'daki Patriot Sistemi'ne Saldırı Düzenledi

Rusya, Ukrayna'daki Patriot Sistemi'ne Saldırı Düzenledi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Dnipropetrovsk bölgesindeki Patriot hava savunma sistemine İskender füzesiyle saldırı düzenlediğini açıkladı. Ayrıca, Rusya toplamda 105 Ukrayna İHA'sını düşürdüğünü duyurdu.

- Rusya, Ukrayna'da Patriot sistemini vurdu

Rusya, 105 Ukrayna İHA'sını düşürdü

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde bulunan Patriot hava savunma sistemi mevzisine İskender füzesiyle saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Rusya ve Ukrayna geçtiğimiz hafta İstanbul'da "ateşkes" görüşmeleri gerçekleştirse de bu hafta karşılıklı saldırılarına devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde bulunan Patriot hava savunma sistemi mevzisine İskender füzesiyle saldırı düzenlendiğini bildirdi. Bakanlık saldırı sonucunda bir AN/MPQ-65 çok amaçlı radarın, bir muharebe kontrol kabininin ve iki Patriot hava savunma füze sistemi fırlatma rampasının imha edildiğini aktardı.

Rusya, 105 Ukrayna İHA'sını düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait toplam 105 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Bu İHA'ların 35'inin Moskova bölgesi üzerinde vurulduğu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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