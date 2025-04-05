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Rusya, Ukrayna'daki Komutanları Vurdu: 85 Asker ve 20 Araç Hedef Alındı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kriviy Rig kentinde toplantı yapan Ukraynalı komutanlar ve Batılı eğitmenleri, yüksek hassasiyetli füzelerle vurduğunu açıkladı. Saldırıda 85 asker ve subayın yanı sıra 20 otomobil imha edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kriviy Rig kentindeki restoranda toplantı yapan Ukraynalı komutanlar ve Batılı eğitmenleri, tahrip bombalı, yüksek hassasiyetli füzeyle vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "Kriviy Rig'de birlik komutanları ile Batılı eğitmenlerinin toplantı yaptığı bir restorana tahrip bombalı, yüksek hassasiyetli füzeyle saldırı düzenledik. Saldırı sonucu da 85 asker ve subay ile 20 otomobil vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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