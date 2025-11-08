Haberler

Rusya, Ukrayna'daki Askeri Tesisleri Hedef Aldı

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivillere yönelik terör eylemlerine karşılık olarak Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda hipersonik füzeler ve insansız hava araçları kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivillere yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerini vurduğunu açıkladı.

Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Açıklamada, Kiev'in Rus topraklarındaki sivillere "terör saldırısı" düzenlediği belirtilerek buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece boyunca Ukrayna'daki askeri sanayi tesisleri ile bu işletmelerin çalışmasını sağlayan gaz ve enerji altyapılarına saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri de dahil olmak üzere havadan, karadan ve denizden uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

