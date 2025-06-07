Rusya, Ukrayna'daki Askeri Tesislere Saldırdığını Duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'daki askeri tesislere yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıların hedefleri arasında askeri sanayi işletmeleri, İHA montaj atölyeleri ve mühimmat depoları yer alıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri tesislere gece uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.
Ukrayna'daki askeri tesislere yönelik saldırıların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere, İHA montaj atölyelerine, silah ve askeri teçhizat teknik bakım ve onarım noktalarıyla mühimmat depolarına uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Tüm hedefler vuruldu."
Rusya dün de Ukrayna'daki askeri tesislere gece uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile saldırı düzenlediğini aktarmıştı.