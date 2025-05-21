Rusya, Ukrayna'daki Askeri Eğitim Merkezine Saldırı Düzenledi

Rusya, Ukrayna'daki Askeri Eğitim Merkezine Saldırı Düzenledi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumy bölgesindeki askeri eğitim merkezine düzenlenen saldırıda 70 Ukrayna askerinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Saldırıda kısa menzilli füzeler kullanıldığı ve bir komutanın görevden alındığı belirtildi.

- Rusya, Ukrayna askeri eğitim merkezini vurdu

SUMY - Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumy bölgesindeki askeri eğitim merkezine düzenlenen saldırıda 70 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Sumy bölgesindeki Şostka civarında keşif yapan Rus ordusunun, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 1. Özel Kuvvetler Tugayı'na ait eğitim merkezini tespit ettiği ifade edildi. Askeri eğitim kampının kısa menzilli "İskender" balistik füzeleriyle vurulduğu, saldırı sonucu 20 eğitmen dahil 70 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, bir mühimmat deposu ile 10 askeri teçhizatın imha edildiği belirtildi.

Ukraynalı komutan görevden alındı

Ukrayna Ulusal Muhafızları tarafından yapılan açıklamada ise Rusya'nın füze saldırısında 6 askerin öldüğü, 10'dan fazla asker yaralandığı ifade edildi. Birlikte sorumlu komutanın görevden alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'nın Sumy bölgesinde "güvenlik bölgesi" kurmaya çalıştığı belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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