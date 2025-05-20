Rusya, Ukrayna'daki Askeri Eğitim Merkezine İskender Füze Saldırısı Düzenledi

Rusya, Ukrayna'daki Askeri Eğitim Merkezine İskender Füze Saldırısı Düzenledi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki bir askeri eğitim merkezine İskender kısa menzilli balistik füzeleri ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 70 asker etkisiz hale getirildiği bildiriliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki askeri eğitim merkezine "İskender" kısa menzilli balistik füze sistemiyle saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sumi bölgesindeki Şostka yerleşim yerinin yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 1. Özel Kuvvetler Tugayının eğitim merkezinin keşfedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Elde edilen koordinatlar doğrultusunda İskender kısa menzilli balistik füze sistemiyle saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 20 eğitmen dahil yaklaşık 70 asker etkisiz hale getirildi, mühimmat deposu ile 10 askeri teçhizat imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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