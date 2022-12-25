MOSKOVA, 25 Aralık (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı Cumartesi günü, Ukrayna'daki askeri biyolojik araştırmalarda yer alan üst düzey ABD'li katılımcıların bilgilerini açıkladı. İsimlerin çoğunun ABD istihbarat servisleri veya ilaç şirketleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Rus Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov konuyla ilgili bilgilendirme toplantısında, bakanlığın Ukrayna'nın askeri biyolojik programlarına nezaret eden kritik önemdeki tüm ABD'li yetkililerin isimlerini içeren bir belgeye sahip olduğunu söyledi.

Kirillov'a göre, bu isimler arasında ABD Savunma Bakanlığı Savunma Tehditlerini Azaltma Teşkilatı'nın eski yöneticisi Kenneth Myers, Merkezi İstihbarat Teşkilatı tarafından kontrol edilen bir risk sermayesi şirketi olan In-Q-Tel'in başkan yardımcısı Tara O'Toole; ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin eski direktörü Thomas Frieden ve başkaları bulunuyor.

Kirillov, askeri biyolojik programları yürüten kurumların, Ukrayna Meçnikov Salgın Hastalıkla Mücadele Araştırma Enstitüsü, Veterinerlik Enstitüsü ve Lviv Epidemiyoloji ve Hijyen Araştırma Enstitüsü olduğunu söyledi.

Kirillov, Haziran ayında Pentagon'un ABD'nin Ukrayna'daki 46 biyolojik araştırma tesisini desteklediğini kabul ettiğini vurguladı.