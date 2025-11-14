Haberler

Rusya, Ukrayna'daki 11 Yerleşim Yerini Ele Geçirdi

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, 8-14 Kasım tarihleri arasında Ukrayna'nın Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 11 yerleşim yerinin ele geçirildiğini açıkladı. Savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait çok sayıda hava aracı ve zırhlı araç yok edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerindeki 11 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 8-14 Kasım'da Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Son bir haftada Ukrayna'da 11 yerleşim biriminin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Birliklerimizin aktif eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Sinelnikovo, Dnipropetrovsk bölgesinde Danilovka, Volçye, Orestopol, Zaporijya bölgesinde Novouspenskoye, Novoye, Sladkoye, Rıbnoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Suhoy Yar, Gnatovka ve Rog yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 668 uçak, 283 helikopter, yaklaşık 96 bin 600'ü aşkın insansız hava aracı, 636 hava savunma füze sistemi, 26 binin üzerinde tank ve zırhlı araç, 1611 çok namlulu roketatar, 31 binden fazla obüs ve havan topu ile 47 bine yakın özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
