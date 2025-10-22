Haberler

Rusya, Ukrayna'da Yeni Yerleşim Birimlerini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı. Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephedeki pozisyonlarını güçlendirdiği bildirildi.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında açıklama yapıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, "Merkez ve Doğu askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesinde İvanovka, Zaporijya bölgesinde de Pavlovka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, hafta sonu Zaporijya bölgesinde Poltavka, Donetsk bölgesinde de Çunişino yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
