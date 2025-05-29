Rusya, Ukrayna'da Üç Yerleşim Yerini Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde Stroyevka, Gnatovka ve Şevçenko Pervoye yerleşim yerlerinin ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları ve İHA düşürme bilgileri paylaşıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.
Rus ordusunun Ukrayna cephesindeki pozisyonlarını güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Stroyevka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Gnatovka ve Şevçenko Pervoye yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.
Son 24 saatte 137 bölgede, Ukrayna'da insansız hava aracı (İHA) üretim atölyesi, ABD üretimi HIMARS çok namlulu roketatar füzesinin bulunduğu yer ve mühimmat depolarına saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 123 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu, bunlardan 47'sinin cephe dışında düşürüldüğü kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Sumi bölgesindeki Konstantinovka ve Donetsk bölgesindeki Zelenoye Pole yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.