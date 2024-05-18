Üye Girişi
Haberler

Rusya, Ukrayna'da Staritsa yerleşim birimini ele geçirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv bölgesinde Staritsa yerleşim biriminin ele geçirildiğini açıkladı. Rus ordusunun Ukrayna'daki çatışmalara devam ettiği belirtilirken, Ukrayna ordusuna ait birçok askeri araç ve teçhizatın imha edildiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv bölgesinde Staritsa yerleşim biriminin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubuna bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Harkiv bölgesinde Staritsa yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Dünden bu yana Ukrayna ordusuna ait 37 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 601 uçak, 274 helikopter, 24 bin 271 İHA, 522 hava savunma füze sistemi, 16 bin 74 tank ve zırhlı araç, 1304 çok namlulu roketatar, 9 bin 664 obüs ve havan topu ile 21 bin 763 özel askeri araç imha edildi."

Kaynak: AA / Güncel

Ukrayna Harkiv Rusya Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

 CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

 Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

 İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede

İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title