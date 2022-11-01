Rusya: Ukrayna'da son 2 hafta içinde 190'ı aşkın yabancı paralı savaşçı öldürüldü Güncel Haberler Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da son 2 hafta içinde 190'dan fazla yabancı paralı savaşçının etkisiz hale getirildiğini ve 74 tank ile 235 zırhlı aracın yok edildiğini söyledi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da son 2 hafta içinde 190'dan fazla yabancı paralı savaşçının etkisiz hale getirildiğini ve 74 tank ile 235 zırhlı aracın yok edildiğini söyledi. Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu. Rusya'da 21 Eylül'de ilan edilen kısmi seferberlik kapsamında orduya 300 bin kişinin çağrıldığına dikkati çeken Şoygu, seferberlik kapsamındaki etkinliklerin tamamlandığını anımsattı. Şoygu, seferber edilenlerin poligonlardaki eğitiminin tamamlanmak üzere olduğunu aktararak "87 bin kişi, eğitim aldıktan sonra çatışmaların yaşandığı bölgelere gönderildi." ifadesini kullandı. Güz celp döneminde 120 bin kişinin askerliğe çağrılacağını dile getiren Şoygu, bunların çatışma bölgesine gönderilmeyeceğini söyledi. "Ukrayna'nın askeri altyapısına yönelik saldırılara devam ediyoruz" Bakan Şoygu, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri konusunda bilgi vererek "Son 2 hafta içinde 190'dan fazla yabancı paralı savaşçı öldürüldü, 74 tank, 235 zırhlı araç, 2 HIMARS çok namlulu roketatar ve 268 ağır makineli tüfekli araç imha edildi." diye konuştu. Ukrayna'nın askeri altyapı unsurlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla saldırılara devam ettiklerini söyleyen Şoygu, bu saldırıların, Ukrayna'nın askeri potansiyelini azalttığını ifade etti. Kaynak: AA / Güncel Sergey Şoygu Ukrayna Eylül Rusya Güncel Haberler

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