Rusya: Ukrayna'da komuta merkezi ile yakıt deposu yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da komuta merkezi ile yakıt deposunun yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus askeri birliklerinin eylemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırı düzenlemeye devam ettiğini belirterek, "Zoloçiv ve Çuhuiv yerleşim birimlerinde bulunan bölgesel savunma birliklerinin komuta merkezi, yakıt deposu ve zırhlı araçların tamir edildiği fabrika, yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi." bilgisini paylaştı.

Ukrayna'da gün içinde uçak saldırılarında 33 askeri altyapı unsurunun imha edildiğini belirten Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 125 uçak ve 93 helikopterin yanı sıra 403 insansız hava aracı, 1981 tank ile zırhlı araç, 854 obüs ile havan topu ve 1876 özel askeri aracın yok edildiğini ifade etti.

Konaşenkov, Ukrayna'nın Mariupol kentinde çatışmaların sürdüğünü ifade etti.