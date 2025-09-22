Haberler

Rusya, Ukrayna'da Kalinovskoye Yerleşimini Ele Geçirdi

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Dnipropetrovsk bölgesindeki Kalinovskoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Açıklamada, Rus ordusunun cephede ilerlediği vurgulandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, hafta sonu Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Berezovoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.???????

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
