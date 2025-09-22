Rusya, Ukrayna'da Kalinovskoye Yerleşimini Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Dnipropetrovsk bölgesindeki Kalinovskoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Açıklamada, Rus ordusunun cephede ilerlediği vurgulandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Kalinovskoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri birlikleri, Dnipropetrovsk bölgesindeki Kalinovskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, hafta sonu Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Berezovoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.???????
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel