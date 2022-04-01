Rusya Ukrayna'da Kaç Askerini Kaybetti?
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Ukraynalı askerler kontrolu yeniden ele geçirdikleri Kiev'in kuzeyinde devriye gezmeye devam ediyor.
Ukraynalı askerler kontrolu yeniden ele geçirdikleri Kiev'in kuzeyinde devriye gezmeye devam ediyor. Bir taraftan da, bölgeden püskürtülen Rus güçlerinin geride bıraktığı mühimmatı inceliyorlar. Bölgedeki bazı köyler onlarca Rus askerinin cansız bedenleriyle dolu
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
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